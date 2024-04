Małopolski bastion PiS padł. W Zakopanem nowym burmistrzem Łukasz Filipowicz. Wyniki wyborów 2024

Wyniki wyborów samorządowych w Zakopanem

Jak mówi, zaraz o pierwszych wynikach zadzwoniła do niego Agnieszka Nowak-Gąsienica i pogratulowała zwycięstwa. - Podziękowaliśmy sobie za kampanię. Ja Jestem otwarty na współpracę, bo pani Agnieszka będzie radną. Z każdym radnym chcę współpracować, więc również i z grupą pani Agnieszki - mówi Łukasz Filipowicz.

- Atmosfera na naszym wieczorku wyborczym bardzo gorąca. Z każdym wynikiem coraz bardziej gorąco, coraz większe emocje. Wygrywamy te wybory, za co też wszystkim dziękuję. Wszystkim, którzy w tym brali udział, którzy nam pomagali, nas wspierali. No i wszystkim przede wszystkim, którzy nam zaufali i oddali na nasz Komitet i na mnie głosy - mówi Filipowicz.

Łukasz Filipowicz w drugiej turze wyborczej odniósł poważne zwycięstwo nad Agnieszką Nowak-Gąsienicą - dotychczasową wiceburmistrz Zakopanego. PKW informuje, że Filipowicz w sumie uzyskał 6017 głosów, a Agnieszka Nowak-Gąsienica - 3509 głosów. To oznacza, że Filipowicz uzyskał 63,16 proc. poparcia, a Nowak-Gąsienica - 36,84 proc.

Pytany o to, kto zostanie wiceburmistrzem - nadal nie chce zdradzić swoich planów. - Jest kilka kandydatów na wiceburmistrzów. Zastanawiamy się cały czas, także sprawa jest jeszcze otwarta - mówi. Nie wiadomo także, czy zdecyduje się zatrudnić na tym stanowisku kobietę.

Jaka będzie pierwsza decyzja Filipowicza jako burmistrza? - Pierwsza decyzja: na pewno cofamy gazetkę propagandową, jaką wydawał w ostatnich latach urząd miasta. I wprowadzamy do urzędu trochę przyzwoitości. Krok po kroku ciężką pracą. Myślę, że wiele się zmieni - zapowiada. Jak wiele? Innych szczegółów o kolejnych krokach po wstrzymaniu wydawania kwartalnika nie ujawnia.

Przed nowym burmistrzem teraz "poukładanie" sobie głosów w radzie miasta. W wyniku wyborów z 7 kwietnia jego ugrupowanie Przyjazne Zakopane zdobyło siedem na 21 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło osiem mandatów, a komitet Dla Podhala (który ma poparcie Koalicji Obywatelskiej) - 6 mandatów. To oznacza, że żadne z ugrupowań nie jest w stanie samodzielnie rządzić. Do większości potrzeba 11 radnych. Filipowicz, by móc realizować swoje obietnice wyborcze bez przeszkód będzie potrzebował stworzyć koalicję.