Manggha otwiera dwie wystawy, a na nich japońskie poetki i kultowe anime

- To tekst kultury, który zawładnął wyobraźnią Japończyków, ale też ludzi na całym świecie. Powieść została napisana przez niezwykłą osobę: damę dworu, poetkę, postać, która potrafiła obserwować rzeczywistość dworską i celnie ją opisać - mówi Anna Król, kuratorka wystawy "Opowieść o księciu Genjim". - Od początku tekstowi towarzyszyły ilustracje. Taki zbiór ilustracji do "Genji monogatari" znajduje się w kolekcji "Mangghi" Jasieńskiego, ale mnie zainteresował wątek poetek Murasaki Shikibu i Ono no Komachi, autorek rewelacyjnej poezji miłosnej, i to im poświęcona jest zasadnicza część wystawy.

Opowieść o księciu Genjim to powieść psychologiczna i znakomite studium epoki, opowiadające na 1100 stronach miłosne historie księcia oraz jego potomków, a także dworskie obyczaje. "Genji monogatari" to dzieło, którym inspirowali się twórcy przez ponad tysiąc lat, projektując, rysując, animując.

"Opowieść o księciu Genjim" Powstała ponad tysiąc lat temu opowieść o księciu Genjim, czyli "Genji monogatari" to dzieło damy dworu i poetki Murasaki Shikibu, stanowiące arcydzieło literatury japońskiej, zaliczana do najpiękniejszych zabytków literatury światowej.

Prezentowane na wystawie grafiki to klasyczne już ilustracje mistrzów ukiyo-e – Hiroshigego czy Kunisady – to gotowe materiały dla autorów komiksów, mang i filmów animowanych, a towarzyszy im kompozycja młodej artystki, Kai Muchy, inspirowana postaciami Ono no Komachi i Murasaki Shikibu.

O życiu obu poetek poetek niewiele dziś wiadomo. Murasaki Shikibu (978–1025 lub 1031) to pseudonim artystki - nie znamy jej prawdziwego imienia, arystokratka, dama dworu, pisarka i poetka, pochodziła z bocznej linii rodu Fujiwara, który odgrywał kluczową rolę w kreowaniu kultury i polityki epoki Heian. Autorka "Genji monogatari" jest zaliczana do Trzydziestu Sześciu Mistrzyń Poezji.

Natomiast słynąca z urody Ono no Komachi (ok. 834–900), poetka okresu Heian, jedna z Trzydziestu Sześciu Mistrzyń Poezji i jedyna kobieta wśród Sześciu Mistrzów Poezji (obok mnicha Henjō, Ariwary no Narihiry, Fun’yi no Yasuhidego, Kisena Hoshiego, Ōtoma no Kuronushiego). Znamy około stu jej wierszy miłosnych.