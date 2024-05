Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie znowu bez Szalom na Szerokiej. "Poczekajmy do następnego roku" Anna Piątkowska

Festiwal Kultury Żydowskiej odbywa się w Krakowie od ponad trzech dekad, a Szalom na Szerokiej to wydarzenie, które przyciąga co roku na Kazimierz tłumy Fot. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press Zobacz galerię (12 zdjęć)

Od 23 do 30 czerwca na krakowskim Kazimierzu odbywać się będzie wielkie spotkanie z żydowską muzyką, kulturą, z opowieściami o dawnych mieszkańcach tego miejsca. Po raz 33. odbędzie się tu Festiwal Kultury Żydowskiej. W tym roku bez wielkiego plenerowego koncertu. „Szalom na Szerokiej to od ponad 30 lat wspólne celebrowanie pokoju i przyjaźni. Nie możemy jednakże narażać tych, którzy chcą okazać swój szacunek i miłość do wieloletniej kultury żydowskiej"- wyjaśniają organizatorzy FKŻ. To niejedyna zmiana na festiwalu.