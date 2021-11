Mapa Krakowskich Rzemieślników już dostępna online! Zobacz, kogo na niej znajdziesz!

Jak mówi w rozmowie z nami Maciej Fijak z organizacji Akcja Ratunkowa dla Krakowa, inspiracją do stworzenia mapy byli aktywiści z warszawskiego Stowarzyszenia Miasto jest nasze, które jako pierwsze (w 2016 r.) uruchomiło podobny projekt oraz wrocławscy aktywiści ze Stowarzyszenia Akcja Miasto, które uruchomiło mapę w maju br. We wrześniu 2021 roku do tego grona dołączyły również Kielce.

- Myślę, że drugie największe miasto w Polsce jakim jest Kraków potrzebuje takiego narzędzia i jeżeli te nowe technologie mają nam się do czegoś przysłużyć to myślę, że to jest dobry kierunek - tłumaczy Maciej Fijak

Jak mogliśmy się dowiedzieć Krakowska Mapa Rzemieślników hołduje dwóch ważnym ideom. Pierwszą z nich, jest wspieranie małych lokalnych rodzinnych punktów - sklepików, zakładów rzemieślniczych, a tym samym dobrego sąsiedztwa i związanych z tym kontaktów międzyludzkich, a po drugie wspieraniu nurtu Zero Waste - czyli by nie kupować nowych rzeczy tylko naprawiać stare. Jak dodaje aktywista, tworząc mapę nie skupiał się tylko na unikatowym rzemiośle jak ramiarze czy złotnicy, ale również na punktach usługowych, jak krawcy czy szewcy. Co więcej, do każdego z tych punktów inicjatorzy udali się osobiście, by porozmawiać o potrzebach i o tym czy rzemieślnicy chcieliby do projektu dołączyć.