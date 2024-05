Marcin Baszczyński po finale Pucharu Polski: Wisła była drużyną nastawioną na sukces

Marcin Baszczyński, obecnie komentator stacji Canal+ przyznał, że przebieg meczu był dla niego zaskoczeniem.

- Znam ekstraklasę na wylot. Wiem jak gra Pogoń. To zespół, który zazwyczaj dominuje, narzuca swój styl i tego się spodziewałem w tym finale. Tymczasem było na odwrót i to dla mnie było zaskoczeniem. To Wisła była stroną dominującą. Oczywiście w pewnym momencie więcej jakości i doświadczenia było po stronie Pogoni, która objęła prowadzenie po bramce Efthymisa Koulourisa. Natomiast determinacja i wiara do końca, przy ogromnym wsparciu kibiców na Stadionie Narodowym, sprawiła że Wisła zasłużenie doprowadziła do remisu i dogrywki. A to co się stało w dogrywce? Angel Rodado to piłkarz, który przerasta pierwszą ligę i jest skarbem "Białej Gwiazdy". Pokazał swoją klasę – nie miał wątpliwości 35-krotny reprezentant Polski.