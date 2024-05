Wiemy, ile Wisła Kraków zarobi po zdobyciu Pucharu Polski. W grę wchodzą miliony złotych

Piłkarze Wisły Kraków zdobyli Puchar Polski. W czwartek 2 maja wygrali na PGE Narodowym z Pogonią Szczecin. Sprawdzamy, ile "Biała Gwiazda" zarobi na występie w finale w Warszawie oraz za awans do europejskich pucharów. Krakowski klub może się naprawdę nieźle obłowić!

Ile Wisła może zarobić na zdobyciu Pucharu Polski?

Wisła wygrała w finale i zostało to wycenione w tym roku przez PZPN na okrągłe 5 milionów złotych. A to nie wszystko. Zwycięstwo z Pogonią Szczecin daje bowiem także Wiśle prawo do gry w europejskich pucharach. (*)

Zdobywca Pucharu Polski wystąpi w fazie eliminacyjnej Ligi Europy, a w przypadku odpadnięcia w pierwszej lub kolejnych rundach trafi do eliminacji Ligi Konferencji Europy. Za start w tej fazie UEFA płaci określone stawki. Nie zostały jeszcze podane kwoty, jakie będą obowiązywać w najbliższym sezonie, ale orientację daje nam wysokość tych, jakie obowiązują w obecnym. Za każdą rundę eliminacyjną w Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy klub dostawał 100 tysięcy euro, czyli ponad 400 tys. zł. Ponadto w LKE klubowi odpadającemu w pierwszej rundzie przysługiwało dodatkowe 150 tys. euro, w drugiej rundzie 350 tys., w trzeciej 550 tys. i w czwartej 750 tys. euro.

Ważna uwaga - kwoty za poszczególne rundy się nie sumują. W dodatku nie ma dodatkowych premii za odpadnięcie z eliminacji Ligi Europy, gdyż te kluby i tak grają dalej w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Do tego należy jednak dodać inne wpływy, w tym z tytułu umów marketingowych i telewizyjnych. Niektóre kontrakty zawarte przez piłkarską spółkę ze sponsorami przewidują dodatkowe premie za awans do europejskich pucharów, a ponadto klub zarobi na sprzedaży biletów za mecze na własnym stadionie. W przypadku Wisły na każdym spotkaniu przy Reymonta może pojawić się komplet 33 tysięcy widzów. Tak zwane wpływy z dnia meczowego oraz zyski ze sprzedaży okolicznościowych pamiątek to kolejne źródło dochodu.

Ile Wisła może zarobić za awans w Lidze Europy?

Można oczywiście pomarzyć o awansie do fazy grupowej, wtedy możliwość zarobienia wielkich pieniędzy gwałtownie rośnie. Awans do fazy grupowej Ligi Europy to 3,63 mln euro. UEFA płaci również za osiągnięte w tej fazie wyniki: za każdą wygraną – 630 tys. euro, a za remis – 210 tys. euro. Wygranie rywalizacji w grupie zostało wycenione na 1,1 mln euro, a drugie miejsce na 550 tys. euro. Z kolei zakwalifikowanie się do fazy grupowej w Lidze Konferencji Europy to zarobek w wysokości 2,94 mln euro. Jest więc o co walczyć.

Prezes Wisły Jarosław Królewski zapowiedział, że piłkarze otrzymają dodatkową premię za występy w Pucharze Polski tylko w przypadku zdobycia trofeum. To oznacza, że w razie porażki w finale z Pogonią kwota 760 tys. zł od PZPN w całości trafi do kasy klubowej. (*) Ekstraklasa SA ma specjalną pulę do podziału pomiędzy drużyny, które zakwalifikują się do europejskich pucharów (14 procent budżetu). Pytanie, czy obejmuje ona także kluby występujące poza PKO BP Ekstraklasą. Jeśli tak, to Wisła może się wzbogacić o dodatkowe 3,8 mln zł.

