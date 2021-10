Marek Dyjak żegna się z nagrywaniem swoją ostatnią płytą "Na wzgórzu rozpaczy"

Marek Dyjak miał być hydraulikiem – ale jego wokalny talent sprawił, że zaczął odnosić sukcesy na scenie piosenki poetyckiej. Zaprowadziły go one z rodzinnego Świdnika do Krakowa, gdzie śpiewał w Piwnicy pod Baranami i w Teatrze STU. W pogoni za dalszymi sukcesami wyjechał do Warszawy. Jego przekleństwem okazał się alkohol, który w 2009 roku doprowadził go do nieudanej próby samobójczej. Cudem uratowany rzucił picie – i skoncentrował się na śpiewaniu.