Marek K. krzyknął do znajomego: Ja cię spalę. I spełnił swoją groźbę w Krakowie. Ranny umierał w mękach dwa miesiące

Markowi K grozi co najmniej 12 lat więzienia. Za swój czyn będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Do zdarzenia doszło 18 stycznia 2020r. w Krakowie. Ustalono, że między podejrzanym, a pokrzywdzonym doszło do awantury słownej, podczas której obaj kierowali do siebie groźby i wyzwiska, co miało miejsce podczas wspólnego spożywania alkoholu.

Z ustaleń wynika, że Marek K. w pewnym momencie podczas awantury ze znajomym wykrzyknął „ja cię spalę”, po czym wstał, wyszedł z pokoju do korytarza, gdzie znajdował się 5 - cio litrowy pojemnik z benzyną silnikową, który służył do rozpalania pieca, po czym wrócił z pojemnikiem i wylał jego zawartość na pokrzywdzonego.