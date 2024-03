Marek Rudnik, kandydat na burmistrza Bochni, zaprezentował swój program i kandydatów na radnych. Zobacz wideo

- Uważam, że jako mieszkaniec Bochni od 59 lat znam to miasto, znam jego bolączki i chciałbym zmienić sposób zarządzania tym miastem - przekonuje Marek Rudnik, kandydat na burmistrza z ramienia komitetu Bochniacy dla Bochni.

Jego zdaniem priorytetem jest budowa nowych parkingów, co miałoby być działaniem zwiększającym liczbę turystów oraz poprawiającym jakość życia mieszkańców. - Ludzie krążą, a nie ma gdzie zaparkować pojazdu. Ludzie chcieliby korzystać swobodnie z dobrodziejstwa, jakim jest handel w centrum, z gastronomii, chcieliby korzystać z łatwego dojazdu do szkół, ale to wszystko jest związane z permanentnym brakiem miejsc parkingowych – mówi Marek Rudnik.

– W ramach mojej wizji miasta chciałbym postawić na wprowadzenie świeżości, a ta świeżość polegałaby właśnie na budowie nowych miejsc parkingowych, na pełnym otwarciu dla mieszkańców – dodaje Rudnik.