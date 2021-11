Maszkienice. Eksplozja gazu w domu nie była przypadkowa. Do wybuchu doprowadził 73-latek. Chciał zabić swoich bliskich?

We wsi mówią o nim „Staszek”. W przeszłości pracował jako traktorzysta. W 2020 roku stracił żonę. - Była dobrą kobietą. Mieli trzy córki, bardzo dobrze wychowane, wykształcone. On sam był bardzo pracowity, a co mu strzeliło do głowy? Po co mu to było na stare lata? Rozmaitych Pan Bóg ma, tylko nie chodzą razem - opowiada reporterowi "Gazety Krakowskiej" jedna z mieszkanek Maszkienic.