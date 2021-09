ME w amp futbolu Kraków 2021. Bartosz Łastowski: Bramkarz miał "dzień konia". Krystian Kapłon: Kibice "nieśli" nas jak na skrzydłach

- Mimo że się męczyliśmy, rozgrywaliśmy dobry mecz. W pierwszej połowie brakowało nam wykończenia akcji. Ukraiński bramkarz miał „dzień konia”. Wiele strzałów oddawaliśmy w niego. Na treningach takie sytuacje kończylibyśmy golami dziewięć na dziesięć. A tu nie kończyliśmy żadnej i pojawiła się presja, że gramy u siebie i wypadałoby jak najszybciej zapewnić sobie prowadzenie i mieć komfort gry do końca meczu – mówi autor dwóch goli w meczu z Ukrainą Bartosz Łastowski.

- Dużo wcześniej przed meczem mieliśmy analizę grę Ukraińców. Wiedzieliśmy, że pierwsza połowa będzie męcząca, bo zawsze ciężko było ich „napocząć”. Obstawialiśmy, że będą stać szóstką zawodników przed polem karnym i murować dostęp do bramki. Dużo naszych strzałów blokowali obrońcy. W przerwie wyjaśniliśmy sobie, co było źle i co należy poprawić. Po strzale z dystansu Krystiana Kapłona spadł nam kamień z serca. I zaczęły padać kolejne bramki – kontynuuje najskuteczniejszy zawodnik w historii naszej reprezentacji (104 gole).