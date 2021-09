Mistrzostwa Europy w amp futbolu Kraków 2021. Uczestnicy, program, faworyci, historia, przepisy, nasza reprezentacja [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

Od 12 do 19 września 2021 roku w Krakowie odbywać się będą III mistrzostwa Europy w amp futbolu, czyli piłce nożnej osób z jednostronnymi amputacjami lub innymi wadami kończyn. Mecze rozgrywane będą na boiskach Cracovii, Garbarni i Prądniczanki. ME początkowo zaplanowano na wrzesień 2020, ale z powodu pandemii koronawirusa przełożono o rok. Oto najważniejsze informacje o ME w Krakowie i historii amp futbolu (zdjęcia z dwumeczu Polska - Turcja, rozegranego w maju 2021 roku na stadionie Prądniczanki Kraków).