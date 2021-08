Amp futbol. Treningi reprezentacji Polski na stadionie Prądniczanki przed wrześniowymi mistrzostwami Europy w Krakowie [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

Od piątku (6.08.2021) na stadionie Prądniczanki trenuje reprezentacja Polski w amp futbolu, która we wrześniu (12-19) weźmie udział w mistrzostwach Europy w Krakowie. W zajęciach bierze udział 15 zawodników, z których 13 znajdzie się w kadrze na ME (jej ogłoszenie nastąpi w poniedziałek na stadionie Cracovii). Pracują oni głównie nad przechodzeniem z ataku do obrony i odwrotnie oraz nad stałymi fragmentami gry. W sobotę odbyła się też sesja zdjęciowa. Zgrupowanie zakończy się w niedzielę. Przed ME drużyna spotka się jeszcze na obozie w Skotnikach.