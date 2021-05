Amp futbol. Wysoka porażka "Biało-czerwonych" z Turkami na stadionie Prądniczanki Kraków [ZDJĘCIA]

Był to pierwszy tegoroczny sprawdzian naszej reprezentacji przed mistrzostwami Europy, które odbędą się we wrześniu 2021 roku w Krakowie (na stadionach Cracovii, Garbarni i Prądniczanki). Drugie spotkanie z Turcją rozegrane zostanie w niedzielę, 9 maja 2021 roku, na tym samym obiekcie (początek o godz. 13.15).

Na dwumecz z Turcją krakowski trener Marek Dragosz powołał 11 zawodników, tym sześciu reprezentantów Wisły Kraków. Ci ostatni to: bramkarz Igor Woźniak, obrońca Przemysław Świercz, pomocnicy: Przemysław Fajtanowski, Krystian Kapłon i Kamil Rosiek oraz napastnik Kamil Grygiel. Oprócz nich w kadrze znaleźli się: bramkarz Jakub Popławski oraz zawodnicy z pola: Mariusz Adamczyk (do niedawna wiślak), Jakub Kożuch, Bartosz Łastowski (wszyscy Legia Warszawa) i Piotr Mizera (Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała).

Goście bardzo szybko, bo już w 3 min, objęli prowadzenie po podaniu Feyyaza Gozacika do Alicana Kuuyamac, który z bliska wpakował piłkę do siatki. "Biało-czerwoni" szukali sposobu do wyrównania. W 6 min Jakub Kożuch popisał się pięknym uderzeniem z rzutu wolnego, po którym Selim Karadag sparował piłkę na róg. W rewanżu groźnie strzelił Omer Guleryuz, ale Woźniak nie dał się zaskoczyć.