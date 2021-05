Amp futbol. Druga porażka naszej reprezentacji z Turcją w Krakowie. Bramka z rzutu karnego wiślaka Krystiana Kapłona [ZDJĘCIA]

Obie drużyny przygotowują się do mistrzostw Europy, które odbędą się we wrześniu 2021 roku w Krakowie (na stadionach Cracovii, Garbarni i Prądniczanki).

Po przerwie obie drużyny przez dłuższy czas nie potrafiły stworzyć klarownych sytuacji, gra często tyczyła się w środkowej strefie boiska. W końca padł gol - dla gości po fatalnym błędzie tuż przed bramką Przemysława Świercza, który wykorzystał Guleryuz.

W 42 min ładnie z rzutu wolnego uderzył Łastowski, ale Selim Karadag nie dał się pokonać. 2 min później po "bombie" Kapłona piłka trafiła w głowę Muhittina Kurta, który padł na murawę, ale interwencji sztabu medycznego gości doszedł do siebie i kontynuował grę. W końcówce meczu Turcy mocno przycisnęli naszych piłkarzy i Yegen ustalił jego wynik strzałem... piętą.

Trener Marek Dragosz: - W niedzielę odrobiliśmy lekcje po sobotnim meczu. Z przebiegu gry i z tego, co sobie założyliśmy, jestem bardzo zadowolony. Jeśli popełniamy indywidualne błędy, to taki zespół jak Turcja na pewno je wykorzysta. Nie możemy sobie pozwolić na żaden margines błędu w konfrontacji z takim rywalem. Dla nas jest to kolejna dobra lekcja i materiał do przemyślenia. Jestem bardzo zadowolony z tego weekendu, bo jeśli chcemy mierzyć w najwyższe cele, to musimy się mierzyć z najlepszymi zespołami. Mam szacunek i czuję respekt wobec każdego rywala, ale inne wnioski będziemy wyciągać z tego dwumeczu, a inne ze spotkań, w których gra byłaby jednostronna. Potrzebujemy wartościowych rywali i dlatego był to dla nas świetny sprawdzian.