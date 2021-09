ME w amp futbolu Kraków 2021. Zwycięska inauguracja Polaków na stadionie Cracovii. Trzy bramki w meczu z Ukrainą [ZDJĘCIA]

Faworyzowani „Biało-czerwoni” od początku meczu przystąpili do ataku, często strzelając na bramkę rywali i „zamykając” ich na polu karnym. Goście swych szans na gola szukali w kontrach. Kilka razy egzekwowali rzuty rożne, ale nie przyniosły one im powodzenia.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Gospodarze mistrzostw nadal mieli inicjatywę w grze. Kilka ich akcji było nieskutecznych, aż w końcu tuż przy słupku do siatki trafił Kapłon. Potem sytuacji sam na sam z bramkarzem nie wykorzystał Grygiel, ale z kolei innej okazji nie zmarnował Łastowski.

„Biało-czerwoni” do końca meczu szukali sposobu na podwyższenie wyniku. I znaleźli w jego końcówce, gdy celnie uderzył polski „Messi”, najskuteczniejszy zawodnik naszej drużyny - Łastowski.

Przed meczem odbyło się uroczyste otwarcie ME. Rozpoczęła ją parada drużyn. Kibice znakomicie bawili się w rytmie piosenki „Hej, Polska gola!”. Otwarcie turnieju oficjalnie ogłosił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w asyście byłego świetnego bramkarza Jerzego Dudka, a hymn ME - „Razem” - zaśpiewał chór Sound’n’Grace. Życzenia polskiej drużynie złożył – za pomocą przekazu na tablicy świetlnej – kapitan polskiej reprezentacji w piłce nożnej, ambasador ME, Robert Lewandowski.