ME w amp futbolu. Kraków 2021. "Biało-czerwoni" przegrali półfinałowy mecz z Hiszpanią. W niedzielę zagrają o brąz [ZDJĘCIA]

W pierwszej połowie obie drużyny dążyły do objęcia prowadzenia. "Biało-czerwoni" starali się grać uważnie w defensywie. Ostatnią ostoją przed polską bramką był rozgrywający 100. mecz w reprezentacji Przemysław Świercz. Jego koledzy z przodu szukali okazji do przedarcia się w pobliże lub na pole karne Hiszpanów i możliwości oddania strzału. Wypracowali sobie kilka dobrych okazji, m.in. po przejęciu piłki w środkowej strefie boiska, ale to przyjezdni jako pierwsi zdobyli gola, gdy w 23 min do siatki trafił Fran Castilla z kontry po podaniu Davida Mendesa.

Hiszpanie niezbyt długo cieszyli się jednak prowadzeniem, bo wkrótce potem - tuż przed przerwą - do wyrównania doprowadził najskuteczniejszy zawodnik w historii polskiej reprezentacji Bartosz Łastowski (pseudonim "Messi"), który popisał się celnym uderzeniem - obok muru - z rzutu wolnego. Był to jego 106. gol w 101. występie w drużynie narodowej.