ME w amp futbolu Kraków 2021. Polska - Hiszpania o pierwsze miejsce w grupie. Udany powrót Grygiela, wyczyn Łastowskiego

We wtorek Polska rozgromiła debiutanta w ME Izrael 8:0. Drużyna „Biało-czerwonych” zademonstrowała świetną skuteczność. Trener Marek Dragosz dokonał czterech roszad w wyjściowym składzie w porównaniu z meczem z Ukrainą (3:0), ale w wyniku zmian na boisku przebywało aż dwunastu z trzynastu naszych reprezentantów.

Jednym z bohaterów meczu był Kamil Grygiel, autor gola i dwóch asyst, zawodnik Wisły Kraków, który z powodzeniem wrócił na boisko i do reprezentacji po ciężkim urazie.

- Gdy na koniec czerwca złamałem nogę, lekarze dawali mi 50 procent szans na udział w turnieju. Udało się, jestem tu i niesamowicie chciałem strzelić gola, by zadedykować go Zosi. Przez półtora miesiąca ciężko ze mną pracowała, znosiła mnie, co nie zawsze było łatwe, i doprowadziła do formy na turniej. Dziękuję jej! - powiedział po meczu.