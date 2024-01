Menu na Tłusty Czwartek 2024: domowe pączki, faworki, oponki. Co przygotować na święto łasuchów? [PRZEPISY]

Tłusty Czwartek, największe święto wielbicieli pączków, faworków (chrustu) i oponek już 8 lutego! Co przygotować w domowym zaciszu, by było smacznie? Zobaczcie nasze propozycje na pączki tradycyjne, szybkie pączki z serka, faworki i oponki. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Aż ślina cieknie!

Jak Polska długa i szeroka wszyscy – bez wyjątku – 8 lutego 2024 roku obchodzimy Tłusty Czwartek. Nie liczymy kalorii i zajadamy się pączkami, faworkami (w Krakowie – chrustem) i babcinymi oponkami. Co można przygotować na ten dzień? Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy!

Poniżej sprawdzone receptury naszych Czytelników na:

Tradycyjne domowe pączki z nadzieniem z konfitury wiśniowej

Klasyczne domowe pączki z konfiturą z róży

Łatwe i szybkie pączki z serka homogenizowanego

Tradycyjny, prosty i szybki krakowski chrust (faworki) ze spirytusem

Szybkie oponki serowe z pięciu składników

Pączki ze słoniną? Tak dawniej jadano!

Na początek… ciekawostka! „...Staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko mógłby go podsinić, dziś pączek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku znowu się rozciąga i pęcznieje do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z półmiska” - pisał o pączkach Jerzy Kitowicz, ksiądz, polski historyk, pamiętnikarz i korespondent polityczny.

I coś w tym jest, ponieważ dawne pączki były twarde jak kamień! W kuchni polskiej pączki miały postać ciasta nadziewanego słoniną, spożywanego przy zapustach. Pączki przyrządzane na słodko zaczęły występować w Polsce w XVI wieku.

Kulisty kształt pączka pochodzi z XVIII wieku, gdy zaczęto używać do wypieku drożdży, przez co ciasto stało się bardziej puszyste.

I na takie puszyste pączki, kruche faworki i rewelacyjne oponki zebraliśmy dla Was przepisy!

Tradycyjne domowe pączki z nadzieniem z konfitury wiśniowej [PRZEPIS]

Tradycyjne domowe pączki z nadzieniem z konfitury wiśniowej. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na pączki

1,5 szklanki mleka

5 żółtek

50 g drożdży

1,5 łyżki cukru

opakowanie cukru waniliowego

1/2 łyżeczki soli

80 dag mąki

50 g margaryny

1,5 łyżki spirytusu

słoiczek konfitury wiśniowej

olej do smażenia

cukier puder do posypania

Wykonanie pączków

Mleko podgrzać. Do mleka dodać pokruszone drożdże, cukier, cukier waniliowy, sól oraz żółtka. Wymieszać. Stopniowo przesiewać mąkę. Wlać rozpuszczoną i przestudzoną margarynę oraz spirytus. Dokładnie wyrabiać ciasto. Oprószyć mąką i odstawić na godzinę do wyrośnięcia.

Wyrośnięte ciasto przełożyć na stolnicę. Rozwałkować na grubość 1 cm. Szklanką o dużej średnicy wykroić krążki. Na każdy kawałek ciasta nałożyć porcję konfitury wiśniowej. Brzegi zlepić formując kulę.

Pączki wrzucić na rozgrzany olej i smażyć na rumiano z każdej strony. Gotowe oprószyć cukrem pudrem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Klasyczne domowe pączki z konfiturą z róży [PRZEPIS]

Klasyczne domowe pączki z konfiturą z róży. Fot. Stanisław Romek Składniki na około 12 pączków

350 g mąki

35 g drożdży

50 g cukru

1/2 szklanki mleka

4 żółtka

50 g masła

szczypta soli

1 łyżka spirytusu

konfitura z róży

cukier puder do posypania

olej do smażenia Wykonanie pączków

Do szklanki wsypać pokruszone drożdże, dodać łyżkę cukru i wymieszać aż drożdże się rozpuszczą. Do tego dodać łyżkę mąki i dokładnie wymieszać. Drożdże połączyć z ciepłym mlekiem i odstawić na kilka minut do wyrośnięcia.

Żółtka ubić z cukrem na puszystą masę. Rozpuścić masło.

Na stolnicę przesiać mąkę, dodać sól. W mące zrobić dołek i dodać naszą mieszankę z drożdżami i lekko zarobić. Następnie dodać żółtka z cukrem i znowu wymieszać. Na koniec dodać rozpuszczone i wystudzone masło i wyrobić ciasto. Gotowe ciasto odłożyć w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na godzinę i przykryć ściereczką.

Gotowe ciasto lekko rozwałkować i wyciąć szklanką kółeczka. Wrzucić na rozgrzany olej. Pączki smażyć na rumiano z obu stron.

Gdy pączki lekko ostygną, nadziać je konfiturą z róży i posypać cukrem pudrem.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne Wariacje”

Łatwe i szybkie pączki z serka homogenizowanego [PRZEPIS]

Łatwe i szybkie pączki z serka homogenizowanego. Fot. Violetta Grzelka Składniki na pączki

300 g serka waniliowego homogenizowanego

3 jaja

1 i 1/2 kubka mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 kubek oleju do głębokiego smażenia

cukier puder do obtoczenia Wykonanie

Rozgrzać olej w rondlu. Do serka po kolei wbijać jajka i od razu łączyć z serkiem do uzyskania gładkiej masy. Pomału mieszając mikserem lub blenderem, dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Następnie małą łyżeczką formować niewielkie, mniej lub bardziej regularne, kulki i zrzucać do dobrze rozgrzanego oleju. Smażyć na średnim ogniu z obu stron do równomiernego zarumienienia się. Osuszyć pączki z nadmiaru tłuszczu na serwetce papierowej, a na koniec posypać lub obtoczyć je w cukrze pudrze. Są pyszne i najlepsze w dniu smażenia. Z podanych składników wychodzi ok. 40 niewielkich sztuk.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”

Tradycyjny, prosty i szybki krakowski chrust (faworki) ze spirytusem [PRZEPIS]

Tradycyjny, prosty i szybki krakowski chrust (faworki) ze spirytusem. Fot. 123 RF - Przepis na ten chrust jest w naszej rodzinie od pokoleń. Robiły go moja babcia i moja mama. Teraz, w czasie karnawału, przygotowuje go również ja. Jest to najprostszy przepis na faworki, który wśród moich znajomych jest uważany za najlepszy w całym Krakowie - mówi nasza Czytelniczka Marta Góra z Krakowa.

Składniki na chrust 10 żółtek

1 całe jajko

1 łyżeczka do herbaty cukru pudru

1 łyżeczka do herbaty masła

mąka (ile zabierze - ok. 20-30 dag)

smalec do smażenia

cukier puder do posypania

spirytus – łyżka, ale niekoniecznie

Wykonanie chrutu

Wysypać mąkę na stolnicę, zrobić dołek, w którym umieścić żółtka, jajo, masło i cukier. Zagniatać ciasto jak na makaron wielojajeczny, w miarę potrzeby podsypywać mąką. Po wyrobieniu, gdy ręce będą czyste od ciasta, uformować kulę, przykryć, aby nie wyschła. Odcinać po kawałku i wałkować na stolnicy tak cienko, aby przez ciasto widać było „słoje” stolnicy. Kroić na prostokąty dowolnej długości tak, aby zmieściły się w naczyniu, w którym będziemy smażyć. W każdym prostokącie zrobić cięcie na środku do przewinięcia. Przewijać, smażyć na głębokim, roztopionym tłuszczu, aż wypłyną na wierzch i na cieście widoczne są „bąbelki”. Wyjmować bardzo ostrożnie, odsączyć na ręczniku papierowym, posypać cukrem.

Szybkie oponki serowe z pięciu składników [PRZEPIS]

Szybkie oponki serowe z pięciu składników. Fot. Katarzyna Skuta Składniki na oponki

1 kg białego sera

0,7 kg mąki

1 opakowanie cukru waniliowego

1 opakowanie proszku do pieczenia

4 jajka Wykonanie

Ser rozkruszyć, dodać do niego mąkę, jajka, cukier i proszek. Wyrobić ciasto i rozwałkować je na grubość ok. 1 cm. Kółka wycinać szklanką, dziurki w środku kieliszkiem. Smażyć w głębokim tłuszczu na złoty kolor. Gdy wystygną, posypać cukrem pudrem.

Przepis Katarzyny Skuty I pamiętajcie:

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek!

A Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków usmażyła!”

Smażcie pączki i Wy!

