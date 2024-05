Michał Polak nowym Komendantem Powiatowym PSP w Olkuszu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2024. Zobacz zdjęcia

- Straż pożarna to przede wszystkim ludzie. Ludzie, na których zawsze można liczyć. Nie zaszczyty, nie kariera, ale szczera miłość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi zachęciła nas dzisiaj w dniu obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. W dniu, w którym każdy z was – funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej jest bohaterem - mówił do zgromadzonych przy KP PSP w Olkuszu strażaków bryg. mgr. inż. Piotr Pandel.