Michał Probierz po meczu z Wisłą: Najistotniejsze było zdobycie trzech punktów

Kraków. Urzędnicy wymyślili sobie "kwartał klimatyczny", czyli eko PR

"Klimatyczny kwartał” to przełomowy projekt urbanistyczny, który będzie realizowany w Krakowie. Obejmuje obszar ograniczony ulicami Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego i rzeką Wisłą. Ten ambitny, jak na polskie warunki, projekt wpisuje się w długofalowe działania Krakowa, związane z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu" - napisali urzędnicy miejscy opisując swój nowy pomysł. Czy to jednak przypadkiem nie zabieg PR-owy? O co chodzi?