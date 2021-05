Michal Siplak w szerokiej kadrze Słowacji na zgrupowanie przed mistrzostwami Europy Jacek Żukowski

Spore wyróżnienie spotkało Michala Siplaka, defensora Cracovii, który został powołany do szerokiej kadry Słowacji na zgrupowanie przed mistrzostwami Europy. Zgrupowanie rozpocznie się 18 maja i potrwa do 6 czerwca. Słowacy pojada do Austrii.