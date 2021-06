Michał Szczygieł: Żadnej mojej piosenki nie wyrzucono do kosza

- Urodziłeś się w Nowej Wsi, a do szkoły chodziłeś w Nowym Sączu. To ważne miejsca dla ciebie?

- W Nowej Wsi mieszkałem do zakończenia liceum, a potem przez półtora roku w Krakowie. Czyli spędziłem w Małopolsce całe dzieciństwo i młodzieńcze lata. To tam ukształtowałem się jako osoba. Dlatego często wracam w te rodzinne strony. Szczególnie lubię tereny wokół Nowej Wsi. A doceniłem je właśnie, kiedy wyjechałem w świat. Bo kiedy byłem tam na co dzień, były dla mnie czymś zwyczajnym. Nie zauważałem, że jest tam tak super. A kiedy teraz wracam – idzie się zachwycić.

- Początkowo miałeś być piłkarzem. Dlaczego porzuciłeś te plany?

- Miałem kontuzję. Dawałem radę – ale w pewnym momencie musiałem odpuścić, bo moje kolana tego nie wytrzymywały. Pozostało mi jednak sportowe podejście do życia. Jestem sumienny i dokładny. Dlatego teraz, kiedy jestem wolnym strzelcem, sam sobie narzucam tempo pracy i rozkład dnia. Tak wolę. Bo uprawiając sport, miałbym nad sobą trenera, który wszystko mi ustala. A tak – jestem sam sobie panem.