Międzynarodowa integracja w olkuskich szkołach. Srebrne Miasto odwiedziła młodzież z Czech, Węgier i Szwecji. Zobacz zdjęcia

Międzynarodowa integracja olkuskich szkołach

- Od tutejszej młodzieży nauczyliśmy się kilku słów w języku polskim, ale też tego jak wyglądają ich codzienne zajęcia w szkole oraz poznaliśmy różnice między naszym systemem szkolnictwa a polskim. W Polsce stawia się na prace w grupach a u nas wszystko robimy indywidualnie w dodatku nie pracując z książkami, tylko na laptopach. – podkreślił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Same z Karlskrony w Szwecji.

Podczas swojej wizyty grupa ze Szwecji udała się także do IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu, w którym spędzili dwa dni. Najpierw wzięli oni udział w dniu otwartym, podczas którego uczniowie olkuskiej „Czwórki” zaprezentowali ofertę edukacyjną szkoły. Podczas drugiego dnia szwedzka młodzież miała okazje uczestniczyć w regularnych zajęciach szkolnych, ale także w przerwach międzylekcyjnych.

Na różnice w systemach edukacyjnych zwrócili uwagę także opiekunowie szwedzkiej młodzieży – Magnus i Ulf. Ich zdaniem wprowadzenie nauki na laptopach za daleko zaszło i teraz należy wrócić do nauki z książek, tak jak ma to miejsce w Polsce.

Młodzież ze Szwecji w IV LO w Olkuszu Paweł Mocny

Podczas swojego pobytu w olkuskiej „Czwórce” szwedzka młodzież przygotowała także prezentacje, podczas której opowiedzieli polskiej młodzieży o swoim mieście, kraju, kulturze i tradycjach. Polska młodzież z kolei przygotowała dla swoich gości ciekawe lekcje otwarte. Dotyczyły one między innymi łamania stereotypów oraz roli social mediów w życiu młodych ludzi. Jak podkreślił w rozmowie z nami Same z Karlskrony przygotowane aktywności były świetną okazją do poznania się i przekonania, że mimo różnic kulturowych czy tych wynikających z różnych systemów nauczania da się współpracować i ciekawie spędzić czas. Warto dodać, że w ramach tak zwanego "job shadowing" młodzież ze Szwecji odwiedzała LO IV już drugi raz. Ich ostatnia wizyta miała miejsce rok temu.