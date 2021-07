Mieszkańcy Chrzanowa, Trzebini i Libiąża płacą mniej za śmieci. Niektórzy zapłacą nawet 8 złotych mniej miesięcznie od osoby Bogusław Kwiecień

Od 1 lipca w gminach Chrzanów, Trzebinia i Libiąż weszły niższe stawki za odbiór odpadów. Taka obniżka to ewenement, bo z reguły samorządy podwyższają opłaty śmieciowe. W powiecie chrzanowskim "przecena" może sięgać nawet do 8 zł. Nowe stawki będą obowiązywać przez 18 miesięcy. I co ważne dotyczą tych, którzy segregują odpady.