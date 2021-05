Mieszkańcy os. Nad Sołą w Kętach żyją w strachu po serii podpaleń. Cztery razy w ciągu trzech dni byli wzywani tutaj strażacy [ZDJĘCIA]

Pożary były w różnych blokach mieszkalnych. Pierwszy miał miejsce w sobotę późnym wieczorem, następne dwa w niedzielę przed południem i po południu i kolejny w poniedziałek także w godzinach popołudniowych. Służby, które interweniowały na miejscu nie mają wątpliwości, że były to umyślne podpalenia.

- Zdarzenia na jednym osiedlu, kilka razy pod rząd w krótkim odstępie czasu, wszystkie w częściach wspólnych budynków, czyli w tym przypadku piwnicach. Do tego nie stwierdzono możliwych innych przyczyn pojawienia się ognia. To skłania do wniosku, że były to podpalenia