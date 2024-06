Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu mają dość dzikich imprez tuż pod ich oknami. Hałas, śmieci, odchody i oczywiście pijaństwo

Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu mają dość dzikich imprez tuż pod ich oknami

- Od rana do nocy przy Krasińskiego i Baczyńskiego mamy pijaństwo. Bezdomni zrobili sobie noclegownie w przejściu pod pocztą. Śpią na ławkach, załatwiają się pod drzewem a na wszystko patrzą dzieci, które bawią się przy rolkostradzie. Często przesiaduje z nimi kilkuletnia dziewczynka, którą na miejsce zabiera jeden z pijących – alarmowała jedna z mieszkanek Osiedla Młodych w Olkuszu (imię i nazwisko do informacji redakcji).

Warto zaznaczyć, że miejsce, które „upatrzyli” sobie pijący położone jest tuż obok „serca” Osiedla Młodych, czyli popularnego parku Dolinka. Zaledwie kilka metrów od niego znajduje się też żłobek, supermarket i placówka Poczty Polskiej.

Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu mają dość dzikich imprez tuż pod ich oknami Czytelniczka

Podobną sytuację nagłaśnialiśmy już w 2022 roku. Wówczas mieszkańcy Osiedla Młodych informowali o grupce bezdomnych, która piła, hałasowała i śmieciła dokładnie w tym samym miejscu. Jak podkreśliła w rozmowie z „Gazetą Krakowską” mieszkanka, która poprosiła o interwencje w tej sprawie problematyczni „bywalcy”, którzy w ostatnim czasie zaczęli tam przesiadywać to nie te same osoby co dwa lata temu.