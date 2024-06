Mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich obawiają się intensywnej zabudowy. Namawiają do składania wniosków do planu ogólnego Marcin Banasik

Mniej więcej cztery lata temu pojawiła się publicznie informacja, że inwestor, który kupił teren byłej kopalni iłów chce tam wybudować kilkadziesiąt bloków Marcin Banasik

Mieszkańcu ul. Sandora Petofiego obawiają się, że na sąsiednim terenie pokopalnianym i wielkiej skarpie w przyszłości może powstać duże osiedle mieszkalne. Ci, którzy są przeciwko takiej zabudowie namawiają do złożenia wniosku do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego na tym terenie. - Jest to sposób na to by przekazać UMK swoje zdanie na ten temat - mówi jedna z mieszkanek ul. Petofiego na Wzgórzach Krzesławickich.