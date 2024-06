Mini Bieg Naftowy dostarczył startującym i widzom potężną dawkę emocji. Na starcie stanęło 600 dzieci

Zapisy do biegu zaczęły się jeszcze w marcu, a organizatorem podobnie jak i w poprzednich latach jest Stowarzyszenie Maraton Gorlice.

Wszytko to spełniło się i to z nawiązka. Radość dzieci, emocje rodziców to wielkie atuty tego rodzaju imprez. Nie potrzeba tu wielkich logistycznych wygibasów i dziesiątków tysięcy złotych. Wystarczą determinacja i chęć zrobienia czegoś dla innych. Dla organizatorów największą chyba zapłatą za trud włożony w organizację była radość w oczach dzieci.

- To już kolejna edycja Mini Biegu Naftowego, które organizujemy już od ponad 20 lat. Ta impreza jest w Gorlicach. Co roku przybywa nam zawodników, z czego się ogromnie cieszymy - mówi Adam Rachwał, prezes Stowarzyszenia Maraton w Gorlicach. - W tym roku jest wyjątkowa frekwencja bo na starcie stanęło ponad 600 dzieci. Myślę, że bez żadnej skromności możemy powiedzieć, że to chyba największa impreza sportowa, jaka jest organizowana w mieście, ale i też pewnie w powiecie. Wszystko to oczywiście dzięki temu, że wspiera nas Urząd Miejski. Wspierają nas też sponsorzy, ale jest to też po prostu nasza społeczna praca - praca członków stowarzyszenia Maraton Gorlice. Tych zadań przecież jest sporo, bo musimy przygotować medale, sprzęt, wodę, nagrody. Tak jak wspomniałem, bez udziału sponsorów, to by się na pewno nie udało. Ale cieszymy się, że możemy to organizować, że tyle osób co roku stara się być z nami, a to ważne, żebyśmy krzewili tę kulturę fizyczną wśród młodzieży. To nie są takie typowe zawody sportowe. Najważniejsze, żeby wśród dzieci zasiać sportowe ziarno i żeby zmobilizować je do ruchu i aktywności – dodał prezes.