Minister Bartłomiej Sienkiewicz w Tarnowie. Wsparł kandydatów PO w wyborach samorządowych i zadeklarował pomoc dla teatru Solskiego

Minister Sienkiewicz: "Tarnów zasługuje na zmianę pokoleniową"

Minister najpierw wziął udział w krótkim briefingu prasowym na placu Kazimierza, a następnie spotkał się z działaczami i sympatykami Platformy Obywatelskiej z Tarnowa i regionu w Lustrzanej Piwnicy.

Przekonywał, że 15 października doszło do najbardziej naturalnej rzeczy w demokracji, czyli do zmiany władzy. Ale – jak stwierdził - to jeszcze nie koniec walki.

- Nie róbmy tego błędu, który w historii już wielokrotnie się zdarzał. Wygraliśmy bitwę pod Grunwaldem, a potem rozchodziliśmy się do domu. Nie! Grunwald jeszcze trwa! - mówił Bartłomiej Sienkiewicz, zwracając się do mieszkańców Tarnowa o to, aby jeszcze raz zmobilizowali się i 7 kwietnia poszli tłumnie na wybory.

- Apeluję o to, abyśmy nie zostawiali tego samemu sobie tylko aktywnie zagłosowali z duchem czasu i z duchem zmiany, która następuje w Polsce – mówił minister. I dodał zaraz, że owocem tej zmiany jest popierany przez PO kandydat na prezydenta Tarnowa, czyli Jakub Kwaśny. - Tarnów zasługuje na zmianę pokoleniową, na nowe spojrzenie, na nowe wyzwania. Ta zmiana pokoleniowa nie tylko jest możliwa, ale odbije się na życiu każdego mieszkańca tego pięknego miasta, jakim jest Tarnów – przekonywał Bartłomiej Sienkiewicz.