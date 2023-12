Miodownik – tradycyjne ciasto na Boże Narodzenie. Miodownik z orzechami, miodownik z masą serową lub tort miodowy [PRZEPISY]

Tradycyjny miodownik z orzechami, miodownik z masą serową, ciasto miodowe z masą grysikową i powidłami śliwkowymi, klasyczny miodownik z masą i tort miodowy. W Boże Narodzenie na stołach nie może zabraknąć pysznych ciast miodowych. Zobaczcie przepisy.

Miodownik to ciasto, które składa się z kilku warstw, poza tym, że doskonale smakuje, również tak samo dobrze wygląda. Ciasto jest najlepsze po kilku dniach, nabiera wtedy kruchości i soczystości, dlatego trzeba przygotować je nico wcześniej.

Zobacz też:

Tradycyjny miodownik z orzechami na święta [PRZEPIS]

Tradycyjny miodownik z orzechami na święta. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na ciasto 500 g mąki

200 g masła

2 jajka

2 łyżki miodu

½ szklanki cukru

1 łyżeczka sody oczyszczonej Składniki na masę orzechową 100 g masła

2,5 łyżki miodu

½ szklanki cukru

200 g orzechów włoskich Składniki na masę budyniową 500 ml mleka

1 opakowanie cukru waniliowego

4 łyżki cukru kryształu

2 żółtka

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

150 g masła

Wykonanie:

Ciasto: Mąkę przesiać na stolnicę. Połączyć z masłem. Dodać miód, cukier, jajka oraz sodę. Zagnieść ciasto. Ciasto podzielić na trzy równe części. Dwie części ciasta rozwałkować i wyłożyć na blaszki (wymiary 24x24cm). Piec 15 minut w temperaturze 180 stopni.

Masa orzechowa: Orzechy włoskie posiekać. W garnuszku rozpuścić masło. Dodać orzechy, cukier oraz miód. Wymieszać i zagotować. Masę odstawić na chwilę do przestudzenia. Trzecią część ciasta rozwałkować i wyłożyć na blaszkę. Na ciasto wyłożyć masę orzechową. Wyrównać. Piec 15 minut w temperaturze 180 stopni.

Masa budyniowa: Z mleka odlać ½ szklanki. Pozostałe mleko zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. W odlanym mleku wymieszać mąki i żółtka. Masę wlać do gotującego się mleka. Mieszać, aż budyń zgęstnieje. Odstawić do przestudzenia. Masło utrzeć z zimnym budyniem na puszystą masę.

Masą przełożyć upieczone placki, tak aby placek z orzechami był na wierzchu. Gotowe ciasto wstawić do godzinę do lodówki.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Miodownik z masą serową na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Miodownik z masą serową na Boże Narodzenie. Fot. Joanna Tokarz Składniki na blaszkę o wymiarach około 23x29cm

Biszkopt orzechowy:

4 jajka

3 łyżki mąki krupczatki

3 łyżki mąki ziemniaczanej

1 szklanka cukru kryształu

100g orzechów włoskich

1 pełna łyżeczka proszku do pieczenia Miodowniki: 500 g mąki

130 g cukru pudru

1 łyżeczka sody

200 g margaryny (np. Kasia, Palma)

3 łyżki miodu (najlepiej lejący, użyłam akacjowego)

2 jajka

szczypta soli Sernik: 5 jajek

2 budynie śmietankowe

750 g sera białego

250 g margaryny (np. Kasia, Palma)

1 szklanka cukru Masa kawowa: 4 żółtka

1 jajko

125g cukru pudru

4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

1/2 łyżeczki kawy mielonej

300 g masła Dodatkowo: 1 puszka masy krówkowej (kajmak- 400g)

2 tabliczki białej czekolady

1/3 szklanki śmietanki 30%

kolorowe pisaki, cukrowe posypki

Wykonanie:

Biszkopt: Oddzielamy białka od żółtek, ubijamy na sztywną pianę ze szczyptą soli. Ubijając na wolnych obrotach dodajemy cukier oraz żółtka, a następnie przesiane mąki z proszkiem do pieczenia i posiekane lub zmielone orzechy włoskie. Mieszamy drewnianą łyżką i przelewamy na wyłożoną papierem blaszkę. Pieczemy około 25 minut (do suchego patyczka) w temp. 180 st C.

Miodowniki: Mąkę przesiewamy na stolnicę lub blat. Dodajemy posiekaną margarynę, jajka, cukier puder, sodę oczyszczoną, szczyptę soli oraz miód. Siekamy i zagniatamy ciasto. Dzielimy na dwie części. Każdą zawijamy osobno w foliowe woreczki i wkładamy do lodówki na min. 30 minut.

Schłodzone ciasto wałkujemy na prostokąt wielkości blaszki. Przekładamy, dziurkujemy widelcem i pieczemy w temp 180 st C około 15 minut.

Sernik: Żółtka ucieramy z margaryną i cukrem, dodajemy podwójnie zmielony biały ser oraz budynie. Miksujemy na gładki krem. Z białek i szczypty soli ubijamy pianę i dodajemy do masy serowej. Delikatnie łączymy ze sobą i przelewamy na wyłożoną papierem blaszkę. Pieczemy w nagrzanym do 160 st C piekarniku około 50 minut. Studzimy najlepiej całą noc w blaszce, a dopiero następnego dnia przekładamy ostrożnie na tackę i odrywamy papier.

Krem kawowy: Żółtka, jajko oraz cukier puder ubijamy w kąpieli wodnej (ja użyłam garnka z podwójnym dnem do gotowania mleka). Kawę rozpuszczalną oraz zwykłą zalewamy 3 łyżkami wrzącej wody. Mieszamy do rozpuszczenia i wlewamy powolutku do ubijanych żółtek. Masę jajeczną wkładamy do garnka z zimną wodą i studzimy ubijając jeszcze jakiś czas. Masło ucieramy do białości i stopniowo dodajemy przygotowaną wcześniej masę jajeczno-kawową.

Polewa: Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej z dodatkiem słodkiej, 30% śmietanki.

Przełożenie: Biszkopt orzechowy - 1/2 masy kawowej – miodownik - masa krówkowa z puszki - sernik- masa kawowa- miodownik- polewa.

Uwagi

Jeżeli mamy jedną blaszkę tej wielkości, to ciasto na drugi miodownik wyciągamy z lodówki i wałkujemy dopiero po upieczeniu pierwszego, by za bardzo się nam nie nagrzało.

Masę krówkową w puszce możemy włożyć do garnka z ciepłą wodą- będzie nam lepiej rozsmarować.

Ciasto możemy udekorować pisakami cukrowymi i posypkami.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie"

Ciasto miodowe z masą grysikową i powidłami śliwkowymi [PRZEPIS]

Ciasto miodowe z masą grysikową i powidłami śliwkowymi. Fot. Moniaka Marmuźniak Składniki na ciasto

500 g mąki pszennej

200 g zimnego masła

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 szklanka cukru pudru

70 g prawdziwego miodu

2 jajka

szczypta cynamonu Składniki na masę 1 litr mleka

10 łyżek kaszy manny

200 g masła

1 szklanka cukru pudru

1 łyżka cukru z wanilią Dodatkowo garść orzechów do dekoracji

słoik powideł śliwkowych lub porzeczkowych Wykonanie

Ciasto. W pierwszej kolejności zimne masło posiekać z mąką, cynamonem oraz sodą i cukrem pudrem. Następnie dodać miód i jajka. Wyrobić jednolite ciasto i odłożyć je na minimum pół godziny do lodówki.

Masa. Grysik wraz z mlekiem zagotować i gotować, aż do uzyskania odpowiedniej gęstości. Odłożyć do ostygnięcia. Następnie w wysokim naczyniu ubić miękkie masło wraz z cukrem pudrem i łyżką cukru z wanilią. Kiedy będzie już puszyste zacząć dodawać po łyżce przestygniętej, ugotowanej kaszę. Gotowy krem odłożyć do lodówki.

Schłodzone ciasto podzielić na trzy równe części i każdą z nich rozwałkować do wymiarów blaszki (czyli około 20 x 30 cm). Gotowe blaty włożyć do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec do czasu, aż będą one ładnie zarumienione (mniej więcej 15 minut). Blaty należy wystudzić. Przy tym należy być bardzo ostrożnym, gdyż ciasto jest niezwykle kruche.

Krem warto podzielić sobie na dwie części.

Pierwszy blat równo posmarować jedną z części kremu i delikatnie ułożyć na nim kolejny blat. Ten z kolei posmarować gęstą marmoladą śliwkową lub porzeczkową i przełożyć następnym blatem. Jego wierzch posmarować całym kremem i obsypać posiekanymi orzechami.

Ciasto dokładnie przykryć papierem do pieczenia lub folią aluminiową i odłożyć na noc w chłodne miejsce. Na następny dzień blaty znacznie zmiękną co ułatwi krojenie i jedzenie.

Przepis Moniki Marmuźniak

Ciasto miodownik Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Ciasto miodownik Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki. Fot. KGW w Konaszówce Składniki: 3 szklanki maki pszennej

3 jajka

25 dag masła szklanka cukru

1/2 szklanki miodu prawdziwego

2 łyżki śmietany kwaśnej

łyżeczka sody

łyżka kakao

dżem

Składniki na masę: 1/2 l mleka

9 łyżek kaszy manny

2 kostki masła

olejek rumowy Wykonanie:

Do rondelka wlać mleko, włożyć masło, miód i cukier. Podgrzewać mieszając, aż składniki się rozpuszczą i połączą. Zdjąć z ognia i pozostawić na 15 minut do ostygnięcia. Mąkę przesiać z sodą i kakao. Przestudzoną masę wymieszać z jajkami, śmietaną i mąką z dodatkami. Ciasto podzielić na trzy części. Każdy placek piec 20 minut w temperaturze 180 st. Po wystygnięciu przełożyć masą grysikową i powidłami. Wierzch udekorować rozpuszczoną czekoladą.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Aromatyczny tort miodowy z orzechami [PRZEPIS]

Aromatyczny tort miodowy z orzechami. Składniki na ciasto: 100 g miodu

500 g mąki tortowej

50 gram brązowego cukru

50 ml mleka

120 g masła

30 ml rumu

2 jajka

1 łyżeczka sody oczyszczonej

Składniki na masę: 460 g kajmaku Tradycyjnego Bakalland

70 g orzechów włoskich Chandler Bakalland

75 g orzechów nerkowca Bakalland

100 g migdałów Bakalland Wykonanie

W rondelku rozpuszczamy miód z cukrem, delikatnie mieszając. Następnie do gorącej masy dodajemy mleko, masło i rum. Mieszamy, aż wszystkie składniki się rozpuszczą, dodajemy sodę i studzimy masę. Do miski wsypujemy mąkę i wlewamy masę, dokładnie mieszamy składniki. Dodajemy jajka i wszystko łączymy na gładkie ciasto. Na stolnicy formujemy z ciasta kulę, którą dzielimy na 6 mniejszych i równych części. Każdą część ciasta wałkujemy (średnica zależy od formy, w której będziemy piec).

Do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, wkładamy włożony do tortownicy pierwszy placek (pamiętajmy, aby wyłożyć tortownicę papierem), pieczemy przez ok 6-7 minut. Tak samo postępujemy z każdym plackiem. Gotowe odstawiamy do wystudzenia.

Po ostudzeniu, każdy placek dodatkowo smarujemy rumem zmieszanym z miodem. Następnie każdy placek smarujemy kajmakiem i układamy warstwowo. Gotowe ciasto obkładamy posiekanymi orzechami i szczelnie owijamy folią aluminiową odstawiamy w chłodne miejsce np. na parapet. Ciasto możemy ozdobić dodatkowymi orzechami lub suszonymi owocami.

Zobacz też inne przepisy na pyszne ciasta na Boże Narodzenie:

Wideo Chleb z ziarnami