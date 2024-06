Młody, zdolny. Może trafić do Wisły Kraków. Jest coraz bliżej finalizacji

O tym, że taki transfer jest możliwy jako pierwszy napisał portal meczyki.pl. Sprawę potwierdził zresztą prezes Jarosław Królewski na portalu X, a my możemy zdradzić, że było kilka pomysłów na rozwiązanie tej transakcji, ale wszystko wskazuje na to, że 21-letni Sukiennicki jeśli trafi na Reymonta to rzeczywiście na zasadzie normalnego transferu, ustalonej kwoty przez oba kluby. Meczyki podają, że chodzi o 250 tysięcy złotych. My dodajmy, że Wisła ma ustaloną kwotę spłacić w ratach. W każdym razie krakowski klub jest bliski porozumienia ze Stalą.

Wisła miała na pewnym etapie taką koncepcję, żeby wymienić Oliviera Sukiennickiego na Kacpra Chełmeckiego, który do Stali był przecież wypożyczony. No, ale sam Kacper zapracował sobie na tyle swoją postawą w rozgrywkach II ligi, że w Krakowie zmieniono zdanie. Kontrakt Chełmeckiego z Wisłą wygasa 30 czerwca 2025 roku. Krakowski klub chce go przedłużyć. O tym czy miałby znaleźć się w kadrze na nowy sezon „Białej Gwiazdy”, zadecyduje nowy trener Kazimierz Moskal, ale nawet jeśli Wisła miałaby tego zawodnika znów wypożyczyć, to chciałaby to zrobić wtedy, gdy ten podpisze nową, dłuższą umowę.