Młodzi ludzie z Tymbarku uczą się wojska. Kryptonim Nowiny 2024

Były to zajęcia z zakresu taktyki zielonej, łączności, działań saperskich, survivalu, strzelectwa oraz ratownictwa medycznego na polu walki. Prowadzili je instruktorzy z 16. Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie. Komendantem obozu był nauczyciel PW ppłk. rez. Dariusz Jeż. Doskonałe warunki pogodowe pozwoliły młodzieży zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia szkoleniowe.

- Widzimy, że młodzież, która u nas jest, mowa o kilkudziesięciu osobach, głównie uczniach klas mundurowych ZS w Tymbarku, chce wychodzić w plener. To wiele znaczy. Cieszymy się, że mamy chętnych. Warto robić to dla tej młodzieży, warto nawet poświęcić trochę naszego życia prywatnego… - przekazał.

- Obecnie młodzi najczęściej nie są przygotowani do podobnych działań. Moje pokolenie za młodych lat uczyło się tego w harcerstwie. Teraz my musimy przejąć tę młodzież i przekazać informacje, które mamy i które kiedyś otrzymaliśmy. Tak właśnie robimy. Cieszymy się, że jest odzew i mamy chętnych, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego, brać udział w tych wyzwaniach, przedsięwzięciach – zaznaczył.

A co jest największym wyzwaniem dla młodzieży biorącej udział w podobnych wydarzeniach?

- Na pewno jednym z kilku wyzwań jest konieczność bycia zdyscyplinowanym. Jeśli Twój rówieśnik wyda rozkaz, to trzeba go słuchać. Młodzi uczą się dzięki temu karności. Dzisiaj to trudna rzecz, a przecież nie da się realizować zadań bez konieczności podporządkowania się – nie krył Nowak zauważając jednocześnie, że współpraca ze służbami mundurowymi, strażą pożarną z Tymbarku, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej z Nowego Sącza na czele z gen. bryg. Stanisławem Łaciugą, pomaga im w realizacji kolejnych zadań.