Muzeum Krasnali w Nowym Sączu to jedyne takie miejsce w Polsce. Wideo i zdjęcia

Jak przenieść się w zaczarowany świat baśni i oderwać choć na chwilę od codziennego zgiełku? Wystarczy zajrzeć pod adres Wąsowiczów 8 w Nowym Sączu. To właśnie tam od stycznia 2023 roku funkcjonuje Muzeum Krasnali, a drugiego takiego w naszym kraju próżno szukać.

Jest oczywiście Park Krasnala w Nowej Soli, ale o muzeum dla krasnoludków wielu z nas słyszy pierwszy raz. To wyjątkowe miejsce powstało z prywatnej kolekcji Mariusza i Magdaleny Kędzierskich. I faktycznie przenosi w wyjątkowy świat. W zbiorach znaleźć można niezwykle rzadkie i niespotykane już dziś terakotowe postaci krasnali pochodzące jeszcze z XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku. Ważnym elementem muzeum jest ekspozycja polskiej bajki.

W gościnne progi muzeum już w czerwcu 2023 roku zaprosiła nas Aleksandra Kędzierska, córka Mariusza i Magdaleny, zapalona miłośniczka historii, która zna wiele ciekawostek dotyczących samych krasnali. - Można u nas zobaczyć naprawdę niezwykłe eksponaty, przekonać się, że krasnale nie są wcale takie obciachowe, jak często kojarzmy je jeszcze z lat 90-tych. Możemy tutaj spotkać zupełnie inne krasnale, pomimo że poniekąd są to te ogrodowe, ale bardziej takie, które były na salonach i pochodzą z XIX wieku – przyznaje nasza rozmówczyni.

Jak dodaje, jej tata zbierał krasnale właściwie od dziecka. - Były to krasnoludki i różnego rodzaju antyki. Z czasem zaczęło ich być w naszym domu coraz więcej. Śmieję się, że ja już od dawna mieszkałam w muzeum. W końcu zrodził się pomysł, by pokazać kolekcję szerszemu gronu odbiorców, to coś takiego niezwykłego, moi znajomi odwiedzając mnie, zawsze byli zszokowani że coś takiego jest, istnieje i można to zbierać – uśmiecha się.

Aleksandra Kędzierska nie kryje, że sporym zainteresowaniem muzeum cieszy się zwłaszcza wśród szkół.

- Mamy taką ofertę jak lekcja muzealna. Panie nauczycielki chętnie dzwonić i dopytują o szczegóły. Powoli wspinamy się na taką popularność w Nowym Sączu. Fajnie, że ci którzy już u nas byli, polecają to miejsce dalej. To dobra reklama. Musimy dać czas ludziom, by wiedzieli, że jesteśmy i działamy, że można zobaczyć u nas takie cuda – wylicza.

A jaki jest zdaniem sympatycznej sądeczanki najciekawszy eksponat w muzeum? - Bardzo ciężko wybrać taki jeden najciekawszy. Mi najbardziej przypadły do gustu tzw. Vienna Bronze, pamiątki z Wiednia, małe figurki z fabryki Bergmana, która prosperuje do dziś. Są tak cudne, małe, sprawiają, że człowiek od razu się uśmiecha. Zwiedzający mówią: „o łał, jakie to jest super, jakie to jest fajne, słodkie”. To moje ulubione eksponaty i zachęcam do ich zobaczenia. Naprawdę można się zdziwić, że w tamtym czasie ludzie mieli tak fajną fantazję i żart, który potrafi śmieszyć do dziś – podsumowuje.

Muzeum jest czynne: od piątku do niedzieli w godzinach: 11-16. Od wtorku do czwartku działa po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej - tel.: 514 545 027 Stadion Sandecji Nowy Sącz nabiera kształtów. Elewacja, nowy chodnik