Noc Muzeów w Nowym Sączu. Wielu chętnych, wyjątkowe eksponaty

Wspomniana wystawa jest spotkaniem z ludowym kosmosem widzianym i opowiedzianym poprzez pryzmat roślin. W jej ramach można podziwiać eksponaty dotyczące szeroko pojętej tematyki roślin w kulturze ludowej.

Czym jest Noc Muzeów? To impreza kulturalna, dzięki której można zwiedzać muzea, galerie i instytucje kultury w wybranym dniu, w godzinach nocnych, co jest nie lada gratką dla wielu ludzi, którzy cenią sobie kontakt z kulturą, ale m.in. przez obowiązki zawodowe, nie zawsze mają na to czas.