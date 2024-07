Mocarz z Chin wydrąży najdłuższy tunel w Polsce. Modernizacja linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz rozkręca się na dobre

Maszyna z Chin przypłynie do Polski

Obecnie na odcinku Klęczany – Limanowa trwają prace przygotowawcze do budowy nowych torów i obiektów inżynieryjnych. Wykonawcy demontują tory i szykują plac budowy do kolejnych etapów inwestycji.

PKP Polskie Linie Kolejowej już jakiś czas temu podpisały umowę z konsorcjum Budimex S.A. oraz Gülermak na modernizację najdroższego odcinka linii 104 Chabówka - Nowy Sącz czyli trasy Limanowa - bocznica Klęczany. To będzie historyczna inwestycja, bo pod Pisarzową powstanie najdłuższy tunel w Polsce. Do jego wydrążenia użyją specjalnej maszyny TBM, która przypłynie z Chin a następnie zostanie przetransportowana na miejsce budowy. Prace powinny rozpocząć się w połowie 2025 roku - przekazała PAP Dorota Szalach z PKP PLK S.A.

Konsorcjum Budimex S.A. oraz Gülermak ma 31 miesięcy na modernizację części linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, na odcinku Limanowa-bocznica Klęczany. To 13 km nowej trasy, która ma umożliwić ruch pociągów z Nowego Sącza do Krakowa. Pociągi w założeniu mają rozpędzać się do ponad 160 km na godzinę, co ma przyczynić się do skrócenia czasu podróży między jednymi z najważniejszych miasta w Małopolsce.