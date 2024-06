Moje miasto. Kraków z zieloną bramą, Central Parkiem, bez betonowych parawanów Piotr Tymczak

Do końca czerwca krakowianie mogą zgłaszać wnioski do Planu Ogólnego, który ma decydować, jak będzie można na nowo urządzać miasto. Deweloperzy podkreślają, że pod Wawelem brakuje nawet 200 tysięcy mieszkań i powinno się wyznaczyć obszary dla nowych osiedli. Wielu mieszkańców chciałoby mieć działki budowlane, co zwiększa cenę nieruchomości. Inni walczą o zieleń. Wymyślając nowy Kraków warto pamiętać, jak tutaj wieje wiatr.