Moje miasto. Opłata za wejście do zabytkowego centrum Krakowa?

Czy w przyszłości będzie pobierana opłata za wejście do centrum Krakowa? Piotr Tymczak

Niedawno pisałem o propozycji pobierania opłat za wjazd samochodem do Krakowa. Niektórzy Czytelnicy komentowali ironicznie, że pieszych podobnie jak aut też jest bardzo dużo, to może niech płacą za wejście do centrum. Okazuje się, że niekoniecznie jest to temat do żartów. Wśród osób dbających o dziedzictwo pojawiają się pomysły, by zastanowić się, czy to nie sposób na ochronę zabytkowego Starego Miasta. Jako przykład podają Wenecję.