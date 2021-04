Muszyna. Dobiega końca remont rynku i ratusza w stylu galicyjskim. Pojawiły się fontanny, które nocą dają kolorowy pokaz [ZDJĘCIA]

Choć prace przy budowie ratusza w Muszynie są praktycznie zrealizowane, burmistrz zapowiada, że prawdopodobnie w maju nastąpi otwarcie nowej atrakcji turystycznej. Jak podkreśla, liczy że wtedy obostrzenia związane z koronawirusem zostaną trochę poluzowane.

Piwnice w ratuszu nawiązującym do stylu galicyjskiego zostaną wyposażone w produkty, które kiedyś tam składowano. Sala tortu będzie wyglądała jak sprzed wieków, a na rynku pojawi się pręgierz, tak żeby stworzyć klimat dawnych lat.

-Pojawi się to wszystko co w takich dawniejszych miasteczkach było i tworzyło pewnego rodzaju dziedzictwo. Chcemy to pokazać i udostępnić- tłumaczy Golba.