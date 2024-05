Na drodze wojewódzkiej nr 975 w Łętowicach pojawi się fotoradar? Walczą o to mieszkańcy, a dla nowej wójt gminy Wierzchosławice to priorytet

Drogą wojewódzką nr 975 biegnącą przez Łętowice codziennie pędzą tysiące samochodów. Wąska i kręta trasa stanowi połączenie autostrady A4 z Drogą Krajową nr 94 w Wojniczu i pokonuje ją sporo samochodów ciężarowych oraz osobówek. Mimo że obowiązują tam ograniczenia prędkości do 50 km/h, a na niektórych odcinkach nawet do 40 km/h, to wielu kierowców nie stosuje się do znaków i mkną przez Łętowice z dużo większymi prędkościami.

- Są ograniczenia prędkości, ale kierowcy w ogóle się do tego nie stosują. Miejscowość jest gęsto zaludniona, chodnik jest blisko drogi i cały czas dochodzi do jakichś wypadków i kolizji, szczególnie na zakręcie koło kościoła. Dzięki Bogu, że ostatnimi czasy jeszcze nikt nie zginął w tym miejscu, ale kiedyś może dojść do tragedii - mówi Tomasz Jachimek, mieszkaniec Łętowice i zarazem radny gminy Wierzchosławice.