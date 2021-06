Na krakowskim osiedlu dobudowują balkony do starych bloków. Tak można zmieniać blokowiska! [ZDJĘCIA]

Jest jednym z mieszkańców os. Na Kozłówce, którzy po latach doczekali się balkonu. Tam Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” stała się prekursorem dobudowy balkonów w Krakowie do budynków z wielkiej płyty. Na tym osiedlu dobudowano już w sumie ok. 400 balkonów do kilku bloków.

Spółdzielnia opłaty za balkon rozłożyła na raty. Zabezpieczyła się też przed sytuacją, w której np. ktoś sprzeda mieszkanie i nowy właściciel powie, że kupił lokum z balkonem i nie zamierza płacić za jego dobudowę. - Z każdym z mieszkańców została podpisana umowa u notariusza, w której zobowiązują się do spłaty połowy kosztów za balkon. Jeżeli tego nie zrobi, to rozpocznie się egzekucja komornicza – informuje prezes Radosław Gruszka.

- W tym przypadku koszty są podobne, do tych jakie były przy stawianiu osobnej konstrukcji z balkonami. Jest też możliwość dobudowy balkonów nawet tam, gdzie nie ma drzwi balkonowych, ale w takiej sytuacji trzeba liczyć się z większymi kosztami, bowiem trzeba wymienić okno na drzwi balkonowe i często przenieść grzejnik w inne miejsce – mówi prezes Radosław Gruszka.

Przyznaje, że balkony dobudowywane są tylko w tych budynkach, gdzie znajdą się chętni na taką inwestycję mieszkający w jednym pionie. - Chodzi głównie o to, by nie było przypadku, że np. balkon jest na pierwszym piętrze, a mieszkaniec z drugiego piętra, gdzie balkonu nie ma, potrąci doniczkę na parapecie i ta spadnie komuś na głowę poziom niżej – wyjaśnia prezes SM „Na Kozłówce”.

O balkonach od lat marzą mieszkańcy osiedla Azory. - Jeżeli można mieć pretensje, to do osób, które w latach 60. ubiegłego wieku projektowali bloki na tym osiedlu. Tu większość mieszkań jest bez balkonów. To jest budowlany absurd - komentuje Dominika Zalewska, mieszkająca w czteropiętrowym budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. - Byłoby fantastycznie, gdyby można było dobudować balkony, ale to nie jest taka prosta sprawa. To wiązałoby się z kosztami, które w całość obciążałyby wspólnotę mieszkaniową, a pieniądze są potrzebne na podstawowe remonty, takie jak np. wymiana starych instalacji. Ponadto w budynkach dla potrzeb takich zmian trzeba byłoby przebudowywać całe ściany, przemeblować pokoje, przestawiać grzejniki, a to duże uciążliwości dla mieszkańców - dodaje.