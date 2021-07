Na plażach nad Sołą w Kętach może być niebezpiecznie. Nad rzeką lepiej dobrze zastanowić się nad wyborem miejsca odpoczynku [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Stan Soły w Kętach może nagle znacznie się podnieść!

Do ulubionych miejsc plażowiczów nad Sołą w Kętach należą kamieniste wysepki na środku rzeki, szczególnie między mostami drogowym i kolejowym, do których dochodzi się płytką rzeką. Niestety, wielu z nich nie zdaje sobie sprawy lub lekceważy fakt, że nagle mogą stać się one miejscami niebezpiecznymi, gdy Soła zacznie szybko wzbierać. Normalnie rzeką spływa w granicach 7 m sześc. wody na sekundę. W momencie zrzutu w ciągu pół godziny następuje przyrost do 30 m sześc. na sekundę.