Na rozbudowę Kocmyrzowskiej mieszkańcy czekali lata. Kumulacja prac budowlanych sparaliżuje wschodnią część Krakowa?

Na wtorek zaplanowany jest początek prac w związku z długo oczekiwaną rozbudową ul. Kocmyrzowskiej. Przez pierwsze dwa tygodnie będzie realizowana wycinka kilkuset drzew. Początkowo, poza ograniczeniem prędkości do 40 km/h, dużych utrudnień w ruchu nie będzie. - Prace wejdą w bardziej zaawansowany etap dopiero po 1 listopada - mówi Jan Machowski, z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Prace mają potrwać około 20 miesięcy. Dla mieszkańców Wzgórz Krzesławickich i okolic oznacza to niestety komunikacyjny paraliż, ponieważ rozbudowa ulicy oznacza kumulację prac budowlanych w tej dzielnicy.

Życie na placu budowy

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej dopiero się zaczyna, a mieszkańcy już od wielu miesięcy codziennie muszą się zmagać z komunikacyjnymi trudnościami. Trwa budowa węzła Grębałów, która zamieniła okolice w wieli plac budowy. Rano samochody, które wjeżdżają do Krakowa, stoją w dużych korkach, a wieczorem problem jest z wyjazdem z miasta. Osoby, które chcą przejechać ten odcinek rowerem lub przejść go pieszo maja jeszcze większe trudności. 15 lipca zamknięto dojazd do pętli tramwajowej przy cmentarzy Grębałowskim. Osoby korzystające z tramwajów muszą dojść do przystanku "Wańkowicza" przy ul Kocmyrzowskiej, co ze względu na budowę węzła Grębałów, nie jest łatwe. Co prawda, funkcjonuje komunikacja zastępcza, ale autobusy stoją w korkach, które na ul. Kocmyrzowskiej są już od rana do wieczora. Niektórzy kierowcy próbują uciekać przez zatorem, jadąc wąskimi ulicami osiedli domków jednorodzinnych i os. Na Stoku i Na Wzgórzach, ale od jakiegoś czasu i tam tworzą się duże korki.

Do 1 listopada bez większych utrudnień

Zarząd Inwestycji Miejskich na ten moment może potwierdzić jedynie, że do 1 listopada ul. Kocmyrzowska nie będzie zwężana, a prace będą prowadzona głównie wzdłuż drogi.

1 listopada to bardzo ważna data dla okolicznych mieszkańców w powodu cmentarza Grębałowskiego. Jedna z największych krakowskich nekropolii tego dnia przeżywa prawdziwe oblężenie osób odwiedzających groby bliskich. - Wiadomo, że pod kątem komunikacyjnym będzie wtedy ciężko. Na razie trwają prace nad projektem organizacji ruchu na 1 listopada - mówi Jan Machowski.

Przebudują drogę, linię tramwajową i pętlę

Obecnie miasto we współpracy z GDDKiA realizuje pierwszy z odcinków – od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej. Po zakończeniu inwestycji, ul. Kocmyrzowska posiadać będzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne zieleńce z planowanymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Co niezmiernie ważne, w ramach zadania przebudowana zostanie linia tramwajowa, a w miejscu pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie powstanie pętla tramwajowo-autobusowa wyposażona w terminal pasażerski. Powstanie w ten sposób wygodny węzeł przesiadkowy, którego brakuje w tej części miasta. Ponadto zostanie przebudowana podziemna infrastruktura techniczna, a sieć kanalizacji opadowej zostanie uzupełniona o zbiornik retencyjny.

Wycinka drzew

Na etapie przygotowania inwestycji, w terenie jej oddziaływania sporządzono inwentaryzację zieleni. W efekcie zinwentaryzowano 557 drzew. Są to głównie takie gatunki, jak klon, topola, lipa, robinia akacjowa, świerk, sosna, modrzew, drzewa owocowe.

- Analiza kolizji zieleni wysokiej z projektowaną infrastrukturą (a więc sieciami uzbrojenia, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, komponentem torowym i drogowym) wykazała, że łącznie możliwe jest pozostawienie 93 drzew (44 drzewa kwalifikują się do pozostawienia bez wykonywania dodatkowych działań, a 43 drzewa zostały wskazane do pozostawienia przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu na czas prowadzenia robót budowlanych). Ostatecznie, usuniętych będzie nie więcej niż 464 sztuk drzew - mówi Jan Machowski.

Rzecznik ZIM zauważa, że ze wstępnych obliczeń wynika, że w ramach inwestycji nasadzonych może zostać nawet 2,6 tys. drzew. Założenie jest takie, by największa ich ilość została nasadzona w rejonie realizowanej inwestycji, a także by nasadzenia kompensacyjne zrównoważyły liczbę roślin planowanych do usunięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, realizacja zadania powinna zakończyć się w przeciągu 17 miesięcy od daty rozpoczęcia, nie wliczając w to okresów zimowych. Wartość kontraktu z wykonawcą, firmą Gulermak wynosi 55,72 mln zł.

Węzeł Grębałów

Przejeżdżając autem ulicą Kocmyrzowską już teraz widać, że teren wokół drogi jest ogromnym placem budowy . Ziemne nasypy już dawno przewyższyły poziom ulicy. Do końca 2025 r. ma tam powstać potężny węzeł Grębałów. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Do tej pory wykonano już ponad 50 proc. prac budowlanych.

Węzeł Grębałów to jeden z czterech, które powstaną w ramach inwestycji drogi ekspresowej o długości ok. 18,3 km Kraków - Widoma. Obiekt powstaje na istniejącym już węźle w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę