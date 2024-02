Na Sękówce stan ostrzegawczy. Poziom wody przekroczył cztery metry. Na Klimkówce wielokrotnie większy zrzut wody

Sękówka w Parku Miejskim przelewa się przez próg wodny po kładką. Huk spadającej wody słychać już od hotelu. Z wodowskazu, który jest zainstalowany pod mostem na drodze wojewódzkiej wynika, że poziom wody wynosi 410 centymetrów, co oznacza, że wszedł w stan ostrzegawczy. Do stanu alarmowego pozostało jedynie 40 centymetrów.

- Nasz gminne służby są w terenie – mówi Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa. - Sprawdzamy, co dzieje się na mniejszych potokach, bo z doświadczenia wiemy, że to właśnie one częściej występują z brzegów, niż sama Sękówka – dodaje.

Na Ropie jest spokojnie. W mieście rzeka trzyma się koryta, nie przekroczyła nawet murowanego obwałowania. Tak samo jest na punkcie pomiarowym poniżej zapory w Ropie. Jedynie w Uściu Gorlicki obowiązuje stan ostrzegawczy. To samo dotyczy Zdynianki.

- Poziom jest wyraźnie wyższy, ale wciąż mieści się w korycie – relacjonuje Jan Hyra, mieszkaniec wsi.

Zwiększony został zrzut wody z zalewu w Klimkówce. Centrum Monitoringu RZGW w Krakowie podje, że obecnie wynosi on 40 metrów sześciennych na sekundę. W tym czasie mniej więcej tyle samo wpływa do zbiornika.