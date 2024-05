Nadciąga XVI Piknik Krowoderski. Tegoroczne hasło imprezy to "W krainie bajek". Program pikniku pęka w szwach!

- W tym roku zabierzemy was w świat bajek, dziecięcej wyobraźni i zaczarowanych wspomnień. W ramach imprezy odbędzie się konkurs na najlepsze bajkowe przebranie, gościć będziemy Klub Sportowy Kraków Dragons, który zapozna was z tajnikami gry w quadballa, poprowadzi też warsztaty z wykonywania różdżek, będzie czekać na Was sesja zdjęciowa z miotłami, łapanie znicza, rzucanie kaflem do pętli i quiz wiedzy o Harrym Potterze! - wyliczają organizatorzy Pikniku Krowodorskiego.