Nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2023 rozdane. Paweł Lucewicz i Natalia Zamilska uhonorowani na Festiwalu Muzyki Filmowej

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć poetyckich utworów Pawła Lucewicza do nowej wersji "Znachora", która podbiła platformę Netflix. I to właśnie ten soundtrack otrzymał najwięcej głosów członków Akademii Nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku, w której skład wchodzą dziennikarze kulturalni i przedstawiciele krajowej i zagranicznej branży oraz wiodących instytucji muzycznych i filmowych. Lucewicz otrzymał od organizatorów FMF – Miasta Krakowa, KBF i RMF Classic – statuetkę oraz nagrodę finansową ufundowaną przez markę Wojas, która jest Sponsorem Głównym Nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku.

Paweł Lucewicz to kompozytor muzyki filmowej, pianista i producent muzyczny. Pracował przy ponad sześćdziesięciu tytułach, takich jak filmy "Carte blanche" (reż. Jacek Lusiński), "Czarny mercedes" (reż. Janusz Majewski), "Sami swoi. Początek" (reż. Artur Żmijewski), "Disco polo" (reż. Maciej Bochniak) oraz seriale "Minuta ciszy", "Pod powierzchnią", "Szadź" i "Stulecie Winnych". Muzyka do najnowszej adaptacji "Znachora" przyniosła mu szereg nominacji oraz nagrody Best Original Score for a Drama Film na gali Movie Music UK Awards i Breakthrough Composer of the Year przyznaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Muzyki Filmowej (IFMCA).