Najlepsi strzelcy. Klasa okręgowa Tarnów, grupa II. Lider zdobył już 21 bramek. RANKING

Podhale. BMW potrąciło starszego mężczyznę na elektrycznym wózku inwalidzkim. 88-latek trafił do szpitala

88-letni mężczyzna trafił do szpitala. To efekt wypadku do jakiego doszło na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Spytkowice w powiecie nowotarskim. Osobowe BMW potrąciło elektryczny wózek inwalidzki, którym poruszał się starszy mężczyzna.