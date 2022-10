Najmodniejsze fryzury na zimę 2022. Najważniejsze trendy, wzory i cięcia na najbliższy sezon 14.10.22 oprac.: Anna Nowak

W nadchodzącym sezonie królować będą przede wszystkim subtelne fale, wet look oraz różnego rodzaju warkocze. Projektanci mody oraz styliści nie zapominają także o dodatkach do włosów. Coraz częściej na wybiegach zauważyć można ozdoby w postaci małych kryształków - na przykład wzdłuż przedziałka, jak również kolorowe, perłowe spinki lub apaszki owinięte wokół kucyka. Ponadto nie mija moda na ponadczasową klasykę, czyli koki i boby. Przejdź do galerii i zobacz fryzurowe inspiracje na nadchodzące miesiące.