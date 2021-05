Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia: Spadek liczby zakażeń i ofiar śmiertelnych. Weekend pod znakiem masowych szczepień

W niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 612 nowych i potwierdzonych przypadkch zakażenia w całym kraju.

Z województw

W szpitalach w całym kraju przebywa 21 209 chorych z COVID-19. Tydzień temu liczba chorych była o wiele wyższa - 27 336 chorych. Aktualnie 2 652 osoby są podłączone do respiratorów. W porównaniu do zeszłego tygodnia liczba ta spadłą o ok. 500 osób. Mamy już ponad 2,5 mln ozdrowieńców.