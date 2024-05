Najpiękniejsze miejsca w Kopalni Soli Bochnia. Niezwykłe podziemne muzeum ma już 776 lat. Zobacz zdjęcia

Kopalnia Soli Bochnia - najpiękniejsze miejsca

Zanim w Bochni odkryto sól kamienną, pozyskiwano ją z solanki czerpanej ze studni solankowych. Trwało to od 3500 roku p.n.e.

W 1248 roku nastąpił przełom, gdy odkryto w Bochni sól kamienną. W nieodległej Wieliczce miało to nastąpić dopiero cztery dekady później. Odkrycie soli kamiennej spowodowało ożywienie gospodarcze Bochni, która już w 1253 roku jako pierwsza w obecnym województwie małopolskim uzyskała prawa miejskie. Kopalnia przynosiła olbrzymie dochody, dlatego król Kazimierz Wielki wydał w 1368 r. dokument zwany Statutem Żupnym. Określał on zasady organizacyjne i prawne rządzące sprzedażą soli.

Najstarsze bocheńskie szyby górnicze to szyb Sutoris, który zachował się do dziś, oraz Gazaris. To właśnie z szybem Sutoris związana jest legenda o pierścieniu Św. Kingi. Od 2022 roku na placu przed szybem Sutoris stoi pomnik ilustrujący tę legendę.